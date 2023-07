Lavoro inclusivo: la cooperativa Sarha a quota 80 lavoratori

Da “disabili” a “indispensabili”: è questo lo scopo dell’impegno della cooperativa sociale Sarha: formare persone svantaggiate e renderle professionalmente preziose per qualsiasi realtà nelle quali vengono inserite. Gli esempi in questi ultimi anni si sono moltiplicati, complice anche la pandemia da covid che ha avuto un inaspettato risvolto positivo per questa realtà del veneziano che conta oggi 62 soci lavoratori.

«Nell’emergenza della pandemia - spiega Lorenzo Chinellato, presidente di Sarha -, la nostra cooperativa ha colto l’opportunità di riorganizzare la propria distribuzione di personale al servizio delle attività sanitarie dell’Ulss 3, aumentando così sensibilmente il numero di persone associate, formate, e che poi sono nella maggior parte rimaste a lavorare con noi anche con il ritorno alla situazione di normalità. Abbiamo lavorato spalla a spalla con i sanitari nei centri tampone e negli hub vaccinali: disabili e fragili in prima linea nella condivisione del rischio che sono diventati così risorse fondamentali».

No all’assistenzialismo. Troppo spesso disabili e persone svantaggiate, fragili, appartenenti a categorie protette vengono inserite all’interno di aziende per obblighi normativi ma non sono valorizzate attraverso incarichi e mansioni adeguate, non vengono adeguatamente formate, non sono trattate da risorse ma finiscono con il sentirsi considerate un peso. «Questo una persona svantaggiata non lo desidera - sottolinea il vicepresidente Fabrizio Pollinzi -, perché invece sentirsi utile, poter portare il proprio contributo alla società è di vitale importanza per chi è soggetto fragile o disabile. La nostra cooperativa è impegnata proprio in questo: forniamo alle aziende o alle istituzioni del personale già formato per diverse professionalità. Il vantaggio è per tutti, per l’azienda e per il lavoratore».

Tra le tante realtà del territorio nelle quali la cooperativa è impegnata con il suo personale ci sono l'Ulss 3, alcuni comuni del rodigino dove eroga prestazioni di tipo data entry presso i comandi di polizia locale o prestazioni di riordino verde pubblico, la piscina comunale di Marghera e il bar della piscina al parco Albanese di Bissuola. «Nello specifico - proseguono Chinellato e Pollinzi - questa ultima possibilità offerta dalla nostra cooperativa è una grande risorsa che mettiamo a servizio delle imprese del territorio perché possano assolvere i loro obblighi di inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità. Ci proponiamo come intermediari e formatori di questo personale. Abbiamo molti progetti in cantiere per il prossimo futuro: certamente continuare il nostro impegno nelle realtà in cui siamo già inseriti, ma anche sviluppare nuove partnership per poter inserire nel mondo del lavoro sempre più persone svantaggiate che altrimenti rischiano di restare escluse dalla vita sociale».