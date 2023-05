Il 14 maggio seconda edizione della corsa lungo il fiume Piave

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione della corsa di Noventa di Piave Designer Outlet. Quest’anno denominata JoyRun in linea con il nuovo tema della campagna pubblicitaria che valorizza il piacere dello stare insieme e della gioia.

Domenica 14 maggio alle 8.30 si potrà sfidare il proprio personal best tra il centro storico di Noventa di Piave, la sua area archeologica e l’argine del fiume Piave. La gara prevede un percorso da 10 km competitivi e due percorsi non competitivi da 10 km e 5 km. L’organizzazione fa capo a Noventa di Piave Designer Outlet in collaborazione con ASD Atletica Mottense, con il patrocinio del Comune di Noventa di Piave e della città metropolitana di Venezia. Partner tecnico è il brand Asics.

Dopo il successo dell’edizione precedente, quest’anno la JoyRun è stata portata a livello nazionale, organizzando cinque gare nelle aree dei rispettivi Designer Outlet italiani. Appuntamento quindi per domenica 14 maggio con le prime tre tappe di Noventa di Piave, Barberino e La Reggia per poi passare alla settimana successiva, 21 maggio, con le tappe di Serravalle e Castel Romano. I runner sono coinvolti da ogni Centro McArthurGlen in una gara, dove la corsa - considerata da sempre uno sport individuale - diventa l’occasione perfetta per creare una community e stringere nuove relazioni, con l’opportunità di prendere parte ad uno speciale evento sportivo.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla JoyRun possono essere effettuate su piattaforma Enter-Now fino alle 21 di mercoledì 10 maggio. Resta invece possibile iscriversi alla corsa non competitiva sia sulla piattaforma, che di persona, la mattina della gara presso il punto dedicato all’interno di Noventa Outlet. A tutti i partecipanti verrà consegnata una t-shirt tecnica firmata Asics assieme ad altri omaggi. Il ritiro dei pacchi gara con pettorali potrà essere effettuato nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 maggio presso l’area dedicata in prossimità dell’ufficio informazioni. Il giorno della gara, il punto di ritrovo sarà allestito al parcheggio A e B dell’outlet dalle 7. Una navetta sarà a disposizione per il trasferimento dall’outlet al luogo di partenza della corsa, prevista alle 8.30 davanti al municipio di Noventa di Piave. Saranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria. Chi non corre per vincere potrà partecipare alla Noventa di Piave Designer Outlet Fun Run, gara non competitiva di 10 km o 5 km per tutta la famiglia. Per le iscrizioni, la piattaforma rimane accessibile dal sito web di Noventa Outlet.

La Sportweek è la novità di quest'anno

Nei prossimi giorni a Noventa di Piave Designer Outlet avrà luogo la Sportweek: un ricco calendario di eventi legati allo sport che inizierà sabato 6 maggio con la testimonianza di Elena Casiraghi, nutrizionista sportiva conosciuta a livello nazionale, mentre venerdì 12 maggio sarà invece il turno dei giocatori della squadra Benetton Rugby di Treviso che incontreranno il pubblico. A seguire, fino 21 maggio l’outlet si animerà di sessioni di allenamento spaziando tra varie discipline: pilates, nordic walking, yoga e corsa.

La JoyRun sostiene la Fispes

Con la JoyRun, McArthurGlen sostiene la FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Il ricavato totale delle iscrizioni delle cinque gare verrà devoluto alla Federazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali dedicati all'inclusione sportiva: un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi affetti da disabilità fisiche con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti.