Nuova corsa notturna del ferry dal Tronchetto al Lido

Nuova corsa notturna del ferry boat, linea 17, dal Tronchetto al Lido San Nicolò, a mezzanotte e 20. Dalla notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo viene attivata questa nuova corsa serale di nave traghetto. Lo annuncia l'assessore alle Società partecipate del Comune Michele Zuin.

«Un'iniziativa nata dall'ascolto dei cittadini con cui era stato preso un impegno, pur nelle difficoltà del momento», afferma. La corsa sarà attiva tutti i giorni feriali e festivi e sarà prenotabile tramite le consuete modalità (sito web www.actv.it e call center Dime 041 041). «Pur in una situazione economica ancora incerta, siamo riusciti, con i tecnici dell’azienda, a trovare le economie per la messa in esercizio di questa corsa notturna, che nasce dall’ascolto dei cittadini del Lido e di Pellestrina con cui era stato preso un impegno - afferma l'assessore Zuin - La prospettiva di lavoro è quella di garantire anche l’omologa corsa dal Lido San Nicolò per l’estate di modo da consentire una piena vivibilità delle isole durante la stagione balneare 2022. Voglio sottolineare lo sforzo del Comune e di Avm Actv per questo obiettivo. L’azienda, su mia richiesta, ha dapprima verificato la possibilità di incrementare il servizio in fascia notturna e successivamente ha reperito le risorse necessarie, tramite sinergie con il resto dell’esercizio, per metterla in produzione. Un ringraziamento ai tecnici, al management e alla disponibilità dei lavoratori Actv per la sensibilità dimostrata in una fase comunque incerta e complessa per le casse dell’azienda. Un percorso iniziato dall’ascolto della gente, che mi ha testimoniato l’esigenza, legata alla vita quotidiana, di poter rientrare al Lido con l’auto anche in tardo orario, e proseguita con un confronto interno tra amministrazione e Avm Actv, orientato a ottenere questo primo importante risultato».