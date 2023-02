Tutto pronto per la Corsa Rosa, il tradizionale appuntamento del Marzo Donna | VIDEO

Un'onda rosa attraverserà anche quest'anno Mestre e Marghera, per testimoniare la vicinanza alle donne ed un fermo “no” a qualsiasi tipo di violenza a cui esse vengono sottoposte. Si ripete per la quarta volta, domenica 5 marzo, l'appuntamento con la “Corsa rosa”, promossa dalla Uisp di Venezia, con il contributo della Confcommercio e con il Comune di Venezia, che l'ha anche inserita tra gli eventi del “Marzo Donna” e de “Le Città in Festa”.

L'iniziativa è stata presentata questo pomeriggio, con una conferenza stampa, tenutasi al Municipio di Mestre, a cui hanno preso parte la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, l'assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, il presidente della Municipalità di Marghera, Teo Marolo, la vicepresidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Paola Tommasi, nonché, per la Uisp, i dirigenti Alessandro Torre e Paolo Perathoner.

«L'obiettivo – ha sottolineato la presidente Damiano – è di battere il numero record degli iscritti dello scorso anno, superando quota 900. La corsa, infatti, è nel contempo un momento di sport e di solidarietà, ma anche un'occasione per 'riprendersi la città', per dimostrare che può, e deve, diventare sempre più sicura, anche per una donna».

«È significativo – hanno osservato Marolo e De Rossi – che il percorso attraversi volutamente alcune delle zone più problematiche dei nostri rispettivi territori: un segnale forte che le nostre Municipalità fanno anche proprio».

La corsa partirà alle ore 10 da piazza Ferretto: i partecipanti, che riceveranno tutti una maglietta rosa, potranno scegliere se provare il percorso completo, di 10 km, o quello più corto, da 5. Lungo il tragitto ci sarà anche l'esposizione di alcune opere di artisti locali, legate al tema della violenza sulle donne: l'arrivo è posto nuovamente in piazza Ferretto, dove sono previsti, oltre a due punti di ristoro, anche alcuni momenti di animazione.

Anche quest'anno il ricavato sarà devoluto a sostegno di due associazioni che operano in questo settore: la Fondazione Ferrioli Bo di San Donà ed il Centro antiviolenza Iside di Venezia, a cui è stato consegnato idealmente oggi il ricavato dell'edizione del 2022.

«Questa corsa – ha sottolineato l'assessore Mar – è un altro esempio virtuoso di come si possa lavorare 'in rete', prendendosi a cuore il bene della comunità, e operando per essa: solo così si possono raggiungere i risultati migliori, arrivando a raggiungere anche traguardi che all'inizio potevano apparire impensabili».