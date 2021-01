Actv rimette alcune corse delle linee 3 e 6 di navigazione

Comune di Venezia e gruppo Avm hanno reintrodotto alcune corse aggiuntive delle linee 3 e 6 che erano state sospese a seguito dell'entrata in vigore della zona arancione in Veneto, con ordinanza del ministero della Salute la scorsa settimana. A seguito dell’analisi puntuale dei rilievi sulla domanda condotti da lunedì 11 a giovedì 14 gennaio 2021 sulle tratte piazzale Roma-Murano, e viceversa, Lido-piazzale Roma e viceversa, hanno deciso di introdurre da lunedì 18 gennaio - nelle sole fasce orarie in cui la domanda di trasporto ha richiesto l’inserimento di corse bis a supporto del servizio di linea delle circolari 4.1/4.2 e 5.1/5.2, per la capacità ridotta al 50% come da Dpcm, dal lunedì al venerdì feriali - le seguenti corse aggiuntive:

LINEA 3

P.le Roma-Murano - partenze alle 6.50 e 7.50

Murano Museo-P.le Roma - partenze alle 7.18 e 8.18

LINEA 6

P.le Roma-Lido - partenze alle 7.01, 7.41, 8.21, 17.01, 18.21

Lido-P.le Roma - partenze alle 7.02, 07.42, 08.22, 17.42

Per quanto riguarda la LINEA 16, da lunedì 18 gennaio osserverà il seguente orario:

Da Fusina per Zattere: 8.00 (da lunedì a venerdì feriali) 9.00 (sabato, domenica e festivi) 17.00

Da Zattere per Fusina: 8.30 (da lunedì a venerdì feriali) 9.30 (sabato, domenica e festivi) 17.30

«La reintroduzione di alcune corse di linea 3 e di linea 6 testimonia quanto fossero fondate le proteste per i disagi che tale scelta avrebbe provocato e che erano ben prevedibili - hanno commentato la capogruppo Pd Monica Sambo e il consigliere comunale Pd Alessandro Baglioni -. Non è accettabile che le verifiche sulla domanda di trasporto vengano fatte solo dopo i tagli. Si tratta peraltro di un intervento insufficiente, dal momento che alla mattina vengono ripristinate solamente 2 coppie di corse per Murano e 3 coppie di corse per il Lido, mentre alla sera si tratta solo di 2 corse dal Lido a piazzale Roma (con un intervallo di 80' l'una dall'altra) e di una dal Lido a Piazzale Roma. Chiediamo con urgenza una commissione consiliare nella quale vengano illustrati i rilievi del numero di utenti effettuati sulle varie linee, la situazione rilevata, le criticità segnalate e le volontà dell'amministrazione».