«Non serve andare a Roma per imparare i mestieri del cinema»: i corsi di alta formazione di Verona

La 78^ Mostra del cinema di Venezia è stata il palcoscenico per il lancio dei corsi di alta formazione cinematografica per attori, sceneggiatori e registi dell’Accademia di Studio Cinema International con sede a Verona, oltre che a Roma. Ai corsi, della durata di due anni al termine dei quali si ottiene un diploma, si accede dopo aver presentato domanda sul sito e aver superato un’audizione. In sei anni, a Verona, Accademia ha formato oltre 250 attori, sceneggiatori e registi.

«Abbiamo scelto il Veneto – hanno spiegato il Ceo Massimiliano Cardia e la direttrice Emanuela Morozzi – perché crediamo molto in questo territorio che, grazie anche all’importante lavoro svolto dalla Film Commission, porterà ad una grande crescita sul fronte delle produzioni cinematografica. Oggi per diventare attori o registi non serve più andare a Roma: nella nostra sede di Verona si fa alta formazione con personaggi del calibro di Giancarlo Giannini, Michele Placido, Pupi Avati solo per fare dei nomi. Oggi - conclude - numerosi nostri corsisti stanno lavorando ad importanti produzioni».

Per la presentazione del nuovo anno accademico sono giunti a Venezia, presso la Spazio Regione del Veneto («grazie alla disponibilità di Luigi Bacialli», ha detto Morozzi), Abel Ferrara, Ivano De Matteo e Daniele Costantini. «Sono davvero onorato di essere stato chiamato a mettere a disposizione di chi intende muovere i primi passi nel settore del cinema la mia esperienza. Anche se – ha ammesso Ferrara – spesso sono più le cose che imparo di quelle che insegno».