Se sto soffocando sai salvarmi? In spiaggia corsi gratuiti per la disostruzione delle vie aeree nei bambini

In caso di ostruzione delle vie aeree in un bambino per la presenza di un corpo esterno come un alimento, o di altro genere, inavvertitamente ingerito, una manovra adeguata può evitare il soffocamento e salvargli la vita. Proprio per questo motivo la direzione generale dell'Ulss 4 ha deciso di promuovere una serie di eventi informativi nelle località balneari per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dal Covid-19, è in fase di predisposizione un format per la spiaggia, aperto a tutti, gratuito, volto a coinvolgere il più ampio numero di persone. A giorni verrà stilato il programma delle “uscite”, nel frattempo la prima lezione interattiva si svolgerà venerdì 2 luglio alle ore 17 presso il Villaggio al Mare Marzotto, a Jesolo. I genitori che lo desiderano potranno partecipare anche con i propri bambini e al termine della lezione verrà consegnata una brochure informativa e un attestato di partecipazione. La lezioni saranno tenute dall'Heimlich Team dell'Ulss 4, un team multidisciplinare che include medici, infermieri, ostetriche dell’Ulss4.