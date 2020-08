Disostruzione delle vie aeree nei bambini: tornano i corsi formativi dell'Ulss 4 in spiaggia

In caso di ostruzione delle vie aeree per la presenza di un corpo esterno, come un alimento (o altro) inavvertitamente ingerito, una manovra adeguata può salvare la vita. Per questo motivo l'Ulss 4 ha deciso di riproporre anche nell'estate 2020 gli eventi informativi sulle spiagge dedicati alla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, che negli anni scorsi avevano fatto il pienone di partecipazione. Non solo: quest'anno l'iniziativa viene ampliata con un vero e proprio programma di incontri su tutto il litorale veneziano, per coinvolgere ed informare il più ampio numero di persone.

È stato dunque stilato un primo elenco di corsi gratuiti, con partenza il 10 agosto, che si svolgeranno sulle spiaggie di Jesolo, Cavallino Treporti, Eraclea, Caorle. Altri ancora sono in fase di organizzazione a Bibione e Caorle.

Ecco il calendario di agosto:

10 al Villaggio Marzotto - Jesolo

11 al Consorzio Manzoni - fronte Hotel Mondial - Jesolo

12 sull’arenile dei Pioppi - fronte Hotel Sorriso - Jesolo

13 al Consorzio Ponente - fronte Hotel Victoria - Jesolo

14 al Relax Beach di viale Oriente - Jesolo

17 sull'arenile di Cà Vio - fronte Chiosco Sunshine Bar – Cavallino Treporti

18 allo stabilimento Nemo Beach - arenile fronte Ospedale di Jesolo

19 sull'arenile fronte Chiosco Miramare – Eraclea mare

20 al comparto 8 - arenile fronte chiosco Green Oasis - Caorle

Tutti i corsi inizieranno alle 17 e saranno tenuti dall'Heimlich Team dell’Ulss4, una squadra multidisciplinare che include medici, infermieri, ostetriche. Il format classico, che prevede formazione e attività pratiche, subirà qualche variazione per garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Ai partecipanti verranno consegnati una brochure informativa e un attestato di partecipazione.