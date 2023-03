Gli anziani della casa di riposo imparano a usare il computer

Un gruppo di anziani ospiti della residenza San Giorgio di Marcon, gestita da Sereni Orizzonti, sta partecipando in questo periodo ad un corso di informatica proposto dalla struttura: informazioni di base su come utilizzare un computer, navigare in internet e usare i motori di ricerca. Durante la prima lezione hanno sperimentato l'utilizzo del mouse e della tastiera e poi, sul web, hanno cercato immagini di luoghi che hanno visitato in gioventù, rievocando ricordi e osservando le mete che avrebbero voluto visitare, creando così un viaggio virtuale attraverso l'Europa.

«Il sorriso sui volti dei nostri ospiti ci ripaga dell’impegno - dice Danijela Filkovska, direttrice della struttura -. L’attività che abbiamo proposto è stata una novità per la nostra utenza, che si è dimostrata più che mai partecipe e coinvolta. Il corso di informatica si inserisce all’interno di un progetto più ampio, che abbiamo chiamato "Non è mai troppo tardi per imparare" e comprenderà, nei prossimi mesi, anche un corso di spagnolo e uno di inglese. L’obiettivo principale di questo progetto, oltre a quello di creare un diversivo, è di avere una funzione educativa e riabilitativa per i nostri ospiti anziani».