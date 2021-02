Nell'Ulss 4 i corsi pre-parto si fanno online

La pandemia non ha fermato l'attività del consultorio familiare per quanto riguarda le gravidanze. Le ostetriche dell'Ulss 4 hanno infatti trasferito i corsi di accompagnamento alla nascita dalla modalità in presenza a quella online, per garantire alle future mamme la partecipazione in assoluta sicurezza, da casa, nella massima comodità.

«E’ un vero e proprio percorso con l'ostetrica, ma che si avvale di varie figure professionali per confrontarsi, condividere, ascoltare, fare domande e prepararsi all'evento più incredibile della vita», spiegano le ostetriche. I corsi sono gratuiti, prevedono la partecipazione delle donne gravide a partire dalla 28°-30° settimana di gestazione. Per iscriversi è necessario contattare una delle sedi territoriali dell'Ulss 4 già dalla 24esima settimana di gravidanza.