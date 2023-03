Corso baby rescue a Dolo per la cittadinanza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si è conclusa presso il polo nautico di Dolo la prima edizione del Baby Rescue Day , ovvero la formazione al Primo Soccorso Pediatrico rivolto alla cittadinanza di Dolo. Il progetto ha avuto un grande successo con la partecipazione di 60 cittadini che hanno appreso teoricamente in questa prima serata le nozioni basilari di primo soccorso per soccorrere i nostri bambini nelle piccole e grandi urgenze della vita. La seconda serata verterà sulla comprensione delle nozioni elementari di BLS e disostruzione delle vie aeree con l'utilizzo di manichini idonei.

Il progetto è nato dall'idea del prof. Matteo Giardini e ha avuto la disponibilità dell'amministrazione di Dolo, con in prima fila il sindaco Gianluigi Naletto e l'assessore allo sport Cristina Nardo, mentre gli istruttori abilitati che insegneranno le manovre salva vita sono il medico e direttore scientifico della associazione Rescue Life Padova (accreditata come Ente Provider Blsd presso il Creu 118 di Padova), dr. Lorenzo Spigolon, gli infermieri Monica Tono, Lorenzo Valecchi, Antonio Sarcona e l'istruttore Blsd Matteo Giardini.

La prima serata ha avuto carattere teorico legato al primo soccorso che ha portato ad apprendere i primi rudimenti di primo soccorso e le modalità operative da attuare in caso di soffocamento del bimbo per disostruire le vie aeree oltre al protocollo Bls in ambito pediatrico, mentre la seconda serata ha avuto una impronta pratica per le attività di intervento anche con l’utilizzo di manichini per esercitazioni di rianimazione cardio polmonare.