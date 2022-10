Via Piave · Mestre Centro

Rotary Club Venezia Mestre e Università Popolare Mestre, da sempre impegnate nella realizzazione di progetti di rilevanza sociale, organizzano un corso di italiano gratuito per profughi ucraini. L’obiettivo è quello di aiutare i profughi ucraini accolti in Italia ad inserirsi nel nostro tessuto sociale attraverso l’apprendimento della lingua italiana.

L’Università Popolare fornisce la propria esperienza nell’attività didattica, Rotary Club mette a disposizione la sede per la tenuta del corso e sovvenziona UPM per le sue attività.

Il corso è rivolto a principianti con almeno 14 anni di età, ha la durata complessiva di 30 ore con inizio previsto per il 3 novembre e si svolgerà in presenza presso la sede del Rotary, Via Piave n. 214 accanto all’Hotel Bologna. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria di Corso del Popolo 61 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 17.45. Telefono: 041 8020639 E mail: info@univpopmestre.net