Al via a Chioggia un nuovo corso di laurea in Infermieristica

Colmare la carenza di professionisti della sanità e dare la possibilità ai giovani di studiare e formarsi vicino a casa, evitando difficili pendolarismi. Parte da questi due presupposti l'istituzione di un nuovo corso di laurea in Infermieristica a Chioggia, in collaborazione tra Ulss 3 e università di Padova. Le lezioni teoriche si svolgeranno negli spazi di Aspo, messi a disposizione dall'Autorità di sistema portuale, mentre i tirocini nell'ospedale clodiense e in altre strutture esterne al Comune di proprietà dell'azienda sanitaria, per permettere agli studenti di fare esperienza nelle specialità non presenti nel presidio ospedaliero locale.

Il corso in Infermieristica prenderà il via con l'anno accademico 2024/25, e per il primo anno potrà contare su 50 posti. L'autorità portuale fornisce due ampie aule da 100 metri quadrati, sale per tutor e docenti, e stanze per la didattica attualmente in fase di allestimento.

Nel rilevare l'importanza dell'iniziativa e la sinergia tra tutti gli attori - università, azienda sanitaria, Regione e Autorità portuale -, il direttore generale di Ulss 3, Edgardo Contato, ha sottolineato quanto sarà difficile da qui ai prossimi anni reperire infermieri, e quindi la necessità di adottare le giuste contromisure: «Vogliamo presidiare il territorio - ha spiegato - e far capire quanto sia importante questa professione». L'infermiere è infatti una figura «fondamentale a livello assistenziale - ha aggiunto il dg - e abbiamo il compito di portare la sanità fuori dagli ospedali, più vicino alla gente», anche in città "difficili" come Venezia, per rispondere ai diversi bisogni della popolazione, «anche con l'ausilio delle nuove tecnologie».

Sul tema del capitale umano si è soffermata anche l'assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin: «Sappiamo che l'emergenza medici non è finita, ma si parla troppo poco di quella delle professioni sanitarie». Il nuovo corso in Infermieristica a Chioggia, quindi, rivestirà un ruolo fondamentale, «perché sappiamo quanto questa professione sarà centrale anche nel ridisegno della medicina territoriale, e quindi legata alle case e agli ospedali di comunità, e agli infermieri di famiglia».

Il centro Aspo potrà anche ospitare eventi formativi, «come corsi di "first aid" o "medical care" destinati al personale navigante», ha sottolineato la dottoressa Francesca Rossi, dirigente delle Professioni sanitarie di Ulss 3. Le ha fatto eco il presidente dell'Autorità di sistema portuale, Fulvio Lino Di Blasio: «Questa collaborazione permette di aprire il porto alla città - ha detto -. Chioggia diventa luogo di formazione e, per quanto ci riguarda, grazie al supporto avuto dalla Regione, ci sarà la possibilità di insediare anche un servizio a beneficio orizzontale della portualità».

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Chioggia, Mauro Armelao: «È un orgoglio avere questa offerta formativa nella nostra città - ha detto il primo cittadino - e sapere che gli studenti potranno fare il tirocinio nel nostro ospedale. Conosco tantissimi ragazzi, poi diventati infermieri, che hanno dovuto studiare fuori città. In questo modo riusciremo anche a ridurre il pendolarismo, visto che Chioggia è collegata malamente con Mestre e Venezia, e le spese per le famiglie».