Contato: «Valorizziamo infermieri a partire dall'università» | VIDEO

Prenderà il via con l'anno accademico 2024/25 il nuovo corso di laurea in Infermieristica di Ulss 3, in collaborazione con l'università di Padova. Le lezioni teoriche si svolgeranno negli spazi di Aspo, messi a disposizione dall'Autorità di sistema portuale, mentre i tirocini si terranno nell'ospedale locale e in altre strutture dell'azienda sanitaria (dettagli in un articolo a parte).

