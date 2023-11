Un corteo acqueo per rinnovare il voto alla Madonna della Salute

Rinnovato domenica mattina in Canal Grande il tradizionale corteo acqueo votivo alla Madonna della Salute, l’iniziativa promossa dal Gruppo sportivo artigiani Venezia giunta ormai alla XIV edizione. Tante le tradizionali imbarcazioni a remi che hanno partecipato alla manifestazione: le barche sociali delle associazioni remiere, i dragoni delle “donne in rosa” di diverse province e una quindicina di gondole del servizio pubblico con cui i gondolieri hanno portato fino alla Basilica della Salute le autorità cittadine e le famiglie dei soci del gruppo sportivo artigiani Venezia. Come da tradizione il corteo è stato guidato dalla gondola bianca “Penelope”, ammiraglia del Gruppo sportivo artigiani Venezia, che trasportava il cero votivo.

Il corteo è partito dallo stazio di Santa Sofia e si è snodato lungo il Canal Grande fino a raggiungere il sagrato della Basilica della Salute, dove è stato portato il cero votivo alto 1,9 metri. Il cero, benedetto da don Fabrizio Favaro, rettore della Basilica della Salute, è stato dedicato alla Madonna per chiedere la protezione per Venezia, per tutta la cittadinanza, per i medici e gli operatori della Sanità. Quindi, è iniziata la cerimonia che si è conclusa con il posizionamento del cero sull’altare maggiore. Al tradizionale appuntamento del calendario veneziano sono intervenuti, in rappresentanza dell’amministrazione l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e alcuni consiglieri comunali. Presenti inoltre Luigi Antoniol, direttore amministrativo Ulss 3 e Giovanni Leoni, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Venezia.

L’intervento dell’assessore Venturini è iniziato con il ricordo di Roberto Leprotti, il presidente del Gruppo sportivo artigiani Venezia che ha ideato l’evento nel 2010, scomparso l’anno scorso. «Voglio ringraziare il presidente Leprotti, a cui tutta la città di Venezia è molto legata, nella sua figura di imprenditore veneziano, di presidente del Gruppo sportivo artigiani Venezia, di amante dello sport, di padre. Questo era un evento a cui era profondamente affezionato e a cui non mancava mai. Lavoreremo per portare avanti lo straordinario lavoro che Roberto ha fatto in questi anni, che sviluppa il binomio salute e sport». L’assessore ha concluso sottolineando il carattere festoso dell’evento. «Un ottimo giorno per stare insieme e fare comunità. In questo modo, la città si prepara alla celebrazione della Madonna della Salute, senza dubbio uno delle festività religiose più sentite dai cittadini e dalle cittadine di Venezia». La XIV edizione dell’evento è una delle quattro manifestazioni che fanno parte del progetto “La Salute a Venezia: Storia, Tradizione, Sanità e Sport – Tributo al Presidente Roberto Leprotti”. Il corteo rientra anche nel palinsesto de “Le Città in Festa”.