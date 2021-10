Domenica il corteo acqueo Dragon Boat “Donne in Rosa”

Domani 17 ottobre alle 11.30 dalla stazione Santa Lucia di Venezia (imbarco F30 ore 11.15) in Canal grande partirà il corteo Dragon Boat "Donne in Rosa". Insieme alle imbarcazioni ci sarà anche il Vaporetto Rosa di Alilaguna che percorrerà il Canal Grande fino a Bacino San Marco, dove effettuerà inversione di marcia per attraversare di nuovo il Canal Grande.

L'iniziativa rientra tra le attività dell'Ottobre Rosa 2021, campagna di sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno. Un progetto sostenuto dall'Ulss 3 Serenissima e dal Comune di Venezia.