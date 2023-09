Anniversario dell’11 settembre: il corteo dell’Associazione Gondolieri

Questa mattina per ricordare il 22esimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001, l’Associazione Gondolieri e l’Unione sportiva Remiera Francescana di Castello hanno organizzato un corteo acqueo in Canal Grande. Le imbarcazioni tradizionali a remi di vario tipo sono partite dalla Pescheria di Rialto (Traghetto Gondole di Santa Sofia) e hanno percorso il Canal Grande in direzione Punta della Dogana fino in Bacino di San Marco. Presente anche un’imbarcazione dei Vigili del Fuoco.

«Oggi ricordiamo una tragedia che ha sconvolto il mondo. Doverosamente, come ogni anno – ha dichiarato la presidente del consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano – ricordiamo le vittime, le loro famiglie e quanti hanno perso la vita per salvare altre vite. Ringraziamo i gondolieri che, con grandissima sensibilità, ogni anno compiono questo atto così significativo. Venezia non dimentica». Il primo alzaremi si è svolto davanti a Ca’ Farsetti alla presenza della presidente Damiano, del consigliere delegato alla Valorizzazione della Gondola nel sistema di mobilità della città antica, Aldo Reato, della consigliera comunale, Francesca Rogliani. Il secondo alzaremi invece è stato fatto in Bacino. «Si tratta di un gesto molto sentito dai gondolieri – ha spiegato il consigliere Reato – che ripetiamo ogni anno con orgoglio, per non dimenticare questo triste giorno».