Le Marie del Carnevale sfilano a Venezia durante il Martedì Grasso | VIDEO

Beatrice Raffael, eletta Maria 2023, si è presentata questo pomeriggio in Piazza San Marco insieme alle altre undici ragazze

Democrito, i quattro semi associati ai 4 elementi della materia per un abito ottocentesco da sogno. Sono questi i temi richiamati dall’abito disegnato da Francesco Briggi dell’Atelier Pietro Longhi che oggi Beatrice Raffael, 23 anni, di Venezia, Maria dell’Anno 2023, ha indossato per la sua passerella in Canal Grande e Piazza San Marco.

La studentessa veneziana di Castello, amante della letteratura americana, del balletto e della sartoria, è stata eletta lunedì sera al gran gala delle sale Apollinee del Teatro La Fenice. E oggi, come da tradizione, per lei la passerella e la presentazione ufficiale nell’ultimo giorno di Carnevale.

Assieme a Lavinia Malerba, 19 anni, pure lei veneziana del Lido, eletta Maria dei lettori, e alle altre dieci ragazze compagne di viaggio per una esperienza unica e indimenticabile, Beatrice Raffael ha vissuto il suo primo giorno da Maria dell’Anno prima con il rito della vestizione del costume personalizzato da Briggi e, quindi, diventando assoluta protagonista del corteo in Canal Grande e del primo bagno di folla in piazza San Marco.

Beatrice, emozionatissima ma splendente nel suo costume di Maria dell’Anno, ha vissuto così questa esperienza unica nel suo genere: «Sembra di vivere un sogno – ha detto dal palco di Piazza San Marco svelando la sua ambizione di diventare una stilista –. So che sarà un anno impegnativo, pieno di esperienze e di emozioni magnifiche».

Un abito di grande effetto quello pensato e realizzato da Francesco Briggi del’Atleier Pietro Longhi: «L’ispirazione l’ho presa dal complesso tema “Original signs” dove i quattro “semi” o elementi della materia secondo Democrito sono associati a i colori: Aria, giallo; Fuoco, rosso; Terra, verde; Acqua, blu. - ha detto FBriggi - Per riunirli ho scelto un abito ottocentesco, 1860, che con la sua gonna circolare ricorda il moto dei pianeti, rimandando quindi alla cosmologia».