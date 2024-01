Dopo l'incendio, il Cortivo di Noale riapre provvisoriamente a Sandono

Il Cortivo di Noale riapre in via provvisoria a Sandono di Massanzago (Padova). Dopo l'incendio del locale lo scorso 15 dicembre, quindi, nessuna cassa integrazione per i dipendenti, ma una nuova avventura in attesa di poter tornare nella storica sede di via della Fonda, una volta terminati i lavori di ristrutturazione.

Da giovedì 11 gennaio, la clientela potrà nuovamente assaporare club sandwich e birra artigianale in via Roma 72, di fronte la chiesa. «Devo un grazie speciale - commenta il titolare, Luca Depieri - alla mia squadra per avermi sostenuto, insieme a tantissimi clienti, in questo momento difficile. Quando ho lanciato loro l’idea di non fermarci, ma di cercare un locale nelle vicinanze dove trasferirci provvisoriamente, hanno subito detto di sì, trasmettendomi un’energia straordinaria. E così ci siamo subito attivati, trovando una soluzione a pochi minuti dal centro di Noale».

La nuova location sarà aperta da lunedì al venerdì dalle 12 alle 15, e dalle 18 alle 24; il sabato e la domenica dalle 18 alle 24. Si potrà degustare il tipico menù del Cortivo, fatta eccezione per alcuni lievitati, al posto dei quali si potrà optare per la pizza.

«Sarà una soluzione provvisoria - assicura Depieri -, visto che contiamo entro maggio di poter far ritorno nella storica sede di via La Fonda, una volta completati i lavori con cui daremo un nuovo look al locale, perché il nostro cuore rimane sempre a Noale».