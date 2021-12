La top 5 del cibo take away più ordinato dagli italiani

Cosa c'è di meglio di un bel take away da mangiare seduti in divano davanti alla TV? Sono tanti gli italiani che ricorrono al food delivery per pranzetti o cene golosi da condividere, senza troppi sforzi, a casa con amici e familiari. Ma tra tutte le opzioni di delivery a disposizione, quali sono le preferite dagli italiani? Quali cibi vengono ordinati più di tutti a casa? Ecco la top 5 di Just Eat degli alimenti take away più richiesti nel nostro Paese.

Scopriamoli insieme!

1. La pizza

Prima in classifica non poteva che essere la pizza che si aggiudica il gradino più alto del podio. Quali sono le tipologie di pizza più ordinate? Senza dubbio la margherita, poi la diavola e al terzo posto la capricciosa. Un grande classico della cucina italiana che si conferma la regina del take away del bel Paese.

2. L'Hamburger

Il secondo posto nella classifica dei cibi più ordinati a casa in Italia se lo aggiudica l'hamburger e rispettivamente il cheeseburger, poi l'hamburger e poi ancora il doublecheeseburger.

3. Il Giapponese

Al terzo posto ci spostiamo in Oriente con l'amatissimo Giapponese. Tra i piatti della cucina giapponese più ordinati ci sono i nigiri al salmone, gli uramaki ebiten e il sashimi di salmone.

4. Il Cinese

Al Giapponese segue il Cinese con gli involtini primavera, il riso alla cantonese e i ravioli alla griglia.

5. Il Pokè

E, infine, ultimo ma non per questo meno importante, c'è il poké al quindi posto della top 10. Il preferito dagli italiani è quello al salmone, segue il poké componibile a piacimento e infine quello di pollo.

E voi siete d'accordo? Qual è il vostro piatto take away preferito?