Lo sviluppo sostenibile secondo Cosmo Gruppo

L'azienda noalese, che nel 2020 ha compiuto 60 anni, lancerà una campagna comunicativa sulle cinque parole che rappresentano gli obiettivi per i prossimi anni

Cosmo Gruppo guarda allo sviluppo sostenibile. L’azienda di Noale che nel 2020 ha celebrato i sessant’anni di attività nel settore delle demolizioni e delle attività di decommissioning di siti industriali, a partire dal 21 marzo, primo giorno di primavera, e fino all’estate, lancerà sui media una campagna comunicativa sulle cinque parole che rappresentano gli obiettivi anche del futuro: responsabilità, sostenibilità, ottimizzazione, riutilizzo e rigenerazione.

«Come azienda - spiega l’amministratore Fabio Cosmo - siamo quotidianamente impegnati con personale e mezzi, nei cantieri e negli impianti della sede di via Mestrina a Noale, a fare la nostra parte contro il consumo, lo spreco, lo sfruttamento, la speculazione e la distruzione. Il nostro obiettivo prioritario è recuperare e riutilizzare, trasformando ciò che è scarto e rifiuto in nuova materia prima, in energia e risorsa, attraverso un modello industriale che punta alla specializzazione ed efficienza armonicamente orientate alla sostenibilità».

La campagna comunicativa, che uscirà sui principali media della Regione, sarà centrata su 5 messaggi (che corrispondo alle aziende del gruppo) declinati attraverso un’immagine naturale di grande effetto e una citazione di personalità del mondo culturale: un invito a riflettere e ad agire. Si tratta della prima di alcune attività che Cosmo Gruppo ha in cantiere per il 2021 e che, nei prossimi mesi, vedranno coinvolti anche studenti e giovani del territorio dove l’azienda opera.