Un'app per la Costituzione "Made In Mira". Presentata anche a Mattarella

La Costituzione italiana a portata di clic. Durante l’ultimo Consiglio comunale è stata presentata ufficialmente l’app “Costituzione Italiana Digitale”, un progetto innovativo promosso e finanziato dal Comune di Mira. La App sulla Costituzione è stata inviata in anteprima al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il quirinale che, per mezzo di propri funzionari, ha testimoniato di aver accolto con favore l’iniziativa del Comune di Mira. L’App sulla Costituzione realizzata dal Comune di Mira è scaricabile gratuitamente dalle maggiori piattaforme digitali, come Google Play o App Store.

«Questa - spiega il vicesindaco Gabriele Bolzoni con delega alla Digitalizzazione - vuole essere una proposta adatta ai tempi odierni, rivolta a tutti i cittadini, ma con un occhio di riguardo per i più giovani, abituati ad usare il cellulare o il tablet per lavoro, per lo sport, per il loro tempo libero, per condividere i loro contenuti, e per tutti gli altri usi possibili di comunicazione. Un prodotto sviluppato anche internamente, per questo ringrazio quanti hanno collaborato a questo progetto innovativo e precisamente il Servizio sistemi informativi e la segreteria dell’Ente oltre che alla società che ne ha curato lo sviluppo».

Grazie all’App sarà possibile accedere a tutti gli articoli della Costituzione Italiana, incluse le precedenti versioni; ascoltarli, salvarli tra i preferiti, aggiungere eventuali note o condividerli; inserire delle parole chiave per cercare facilmente l’articolo di tuo interesse; scoprire la storia della Repubblica Italiana dal 1946 ad oggi, compresi i suoi simboli; conoscere meglio i presidenti della Repubblica, del Consiglio e tutti i personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese. Questa iniziativa si inserisce in una ampia proposta di studio e approfondimento del testo costituzionale, a cominciare dagli articoli della Costituzione Italiana di stretta correlazione e interesse per gli Enti locali, grazie a lectio magistralis che saranno organizzate con accademici e studiosi.

«L’iniziativa presentata al Consiglio comunale – spiega il presidente del Consiglio comunale Raffaele Ciriello – fa parte di in un progetto istituzionale sviluppato su più fasi. Abbiamo consegnato ai consiglieri anche un agevole manuale con le norme statutarie e una spilla con lo stemma comunale, ma sono in programma altre giornate di approfondimento su argomenti e riforme collegati alla nostra carta costituzionale». Link disponibili su: