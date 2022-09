Venezia terza città più cara per il costo di un'abitazione in centro storico

Venezia è la terza città più cara d'Italia per chi vuole acquistare o affittare un’abitazione nel centro storico. A rivelarlo è un'indagine svolta da Bre-VE sulle quotazioni immobiliari verificate dall’Agenzia delle entrate nei centri storici delle maggiori città italiane. È stata presa a riferimento l’area di San Marco e le abitazioni sono tutte di tipo “residenziale” e in condizioni “normali” oppure “ottime”, mentre le transazioni sono quelle registrate nel secondo semestre 2021 (ultimo dato disponibile).

Il primato spetta a Milano, nel cui centro è più costoso vivere che altrove. Nel capoluogo lombardo i prezzi variano da un minimo di 8.900 euro al metro quadro a 12.700. L’affitto è rilevato in una forbice da 28,3 euro al metro quadro a 37,8. Praticamente il doppio di Venezia, a San Marco, dove un affitto varia da 14 a 22 euro al metro quadro e la compravendita viaggia da 4.700 a 7.200 euro al metro quadro.

Venezia però è la terza città classificata per i costi delle abitazioni in centro storico. Dopo Milano, infatti, la più cara è Roma, al secondo posto, che registra compravendite dai 5.000 ai 7.700 euro al metro quadro e affitti dai 15,5 ai 23 euro al metro quadro. Insomma, abitare nei centri storici di Milano, Roma e Venezia presuppone il poterselo permettere. «Appare alquanto difficile per qualsiasi amministrazione comunale riuscire a rendere economico il costo dell’abitazione in città di grande pregio patrimoniale, artistico e culturale - spiegano da Bre-VE -. Tra l’altro si tenga conto che l’Agenzia delle Entrate dispone di dati incrociando gli archivi delle note di trascrizione degli atti di compravendita, le note di registrazione degli stessi atti, gli archivi censuari del Catasto fabbricati e l’archivio delle zone OMI (territoriale omogenea). Nella realtà accade che, come tutti sanno, spesso le compravendite o anche gli affitti hanno un’area di evasione fiscale e quindi anche i prezzi sul mercato sono da considerare più alti in base agli andamenti economici generali».

I centri storici di Bologna e Firenze sono i più abbordabili tra quelli presi in considerazione. In queste due città il costo di un appartamento varia da 3.500 a 4.900 euro e gli affitti da un minimo di 9 euro a un massimo di 18 euro al metro quadro. Una curiosità che salta all’occhio sono i costi dei “box” a Bologna, che raggiungono le quote di un appartamento: da 4.000 a 7.000 euro al metro quadro o con affitti da 10 a 18 euro.