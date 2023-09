Covid, Ulss 3: a ottobre nuova campagna vaccinale per le persone più fragili

Ottobre segnerà l'inizio di un nuovo ciclo vaccinale anti Covid per le persone che rientrano nelle categorie più fragili. Una decisione che arriva in risposta all'evoluzione della situazione nelle ultime settimane. A luglio, secondo i dati a disposizione dell'Ulss 3 Serenissima, in media il numero di positivi registrati era pari a 4-5 al giorno. Le settimane successive hanno visto un aumento progressivo, culminando in un salto abbastanza significativo da 15 a 40 casi negli ultimi 10 giorni circa. «Questo rialzo, anche se preoccupante, richiede però una lettura equilibrata e non allarmistica dei dati - precisa Vittorio Selle, direttore della Prevenzione dell'Ulss 3 -. All'inizio della pandemia, la positività era un indicatore chiave dell'espansione del virus, dato che ogni caso positivo presentava un alto rischio di sviluppare sintomi gravi, di trasmettere il virus ad altri e di necessitare di cure ospedaliere. Tuttavia, dopo un esteso ciclo di immunizzazione e con la diffusione naturale del virus, il significato di "caso positivo" ha assunto connotazioni diverse. Oggi, per avere un dato indicatore della situazione dobbiamo vedere quanti di questi casi positivi si ammalano da essere sintomatici o ricoverati. Si andrà sempre più verso una misurazione dell’intensità del Covid, non della positività o meno». Anche perchè, ad oggi, la frequenza nel sottoporsi a tampone non è più la stessa di un tempo, perciò esiste una quantità di casi "sommersi" che non può essere presa in considerazione.

Casi in aumento, ma quelli rilevanti sono pochi

«Effettivamente c’è una ricostruzione del numero di positivi che aumenta, c’è qualche ricovero in più ma quelli rilevanti sono pochi e probabilmente se la campagna vaccinale ha avuto buon impatto non dovrebbero diventare tanti», aggunge Selle. Attualmente, nei cinque ospedali dell'Ulss 3 (Venezia, Mestre, Dolo, Mirano, Chioggia) sono ricoverati 83 pazienti positivi al Covid. Tuttavia, tra questi c'è una distinzione tra chi è ricoverato a causa del virus e chi, pur essendo positivo, è in ospedale per altre ragioni. La situazione nelle unità di terapia intensiva è stabile, con solo tre casi registrati nelle ultime settimane.

Questo panorama sottolinea l'importanza del prossimo ciclo vaccinale. A ottobre verrà introdotta una nuova formulazione vaccinale, insieme alla campagna anti-influenzale. «Ci stiamo preparando per fare il cosiddetto booster alle persone fragili, (pazienti in età avanzata, immunodepressi e coloro per i quali è presumibile che il livello anticorpale sia scemato in maniera importante) - spiega Selle -. Queste offerte vaccinali, che saranno disponibili presso vari punti di erogazione (tra cui ambulatori della sanità pubblica, centri di vaccinazione, studi medici e farmacie), mirano a fornire una protezione rinforzata». Il quadro, insomma, è di vigilanza attiva e di prevenzione, con la previsione della campagna vaccinale. La campagna anti-influenzale ha già data di avvio a metà ottobre (fissata dalla Regione). «Contiamo di poter offrire entrambi, sono compatibili per essere eseguiti anche nella stessa seduta -. conclude Selle -. Stiamo definendo la strada da percorrere ma, nel frattempo, è importante tenere alta la guardia e agire sulla prevenzione».