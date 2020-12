«In Veneto diminuisce l'incidenza dei positivi sui tamponi»

«Stiamo osservando da qualche giorno una diminuzione dell'incidenza dei positivi sui tamponi eseguiti». Lo ha detto oggi il Governatore del Veneto Luca Zaia, nel corso del punto stampa sulla situazione Covid nella nostra regione, comunicando che l'incidenza è pari al 5,7 per cento su 52mila tamponi, con 2.986 positivi nelle ultime 24 ore. Sono invece 112 i decessi nelle ultime 24 ore.

Intanto, nelle ultime ore sono arrivati i vaccini all'aeroporto Marco Polo di Venezia e, ha chiarito Luciano Flor, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto, «da ogni flacone saranno estratti sei vaccini invece di cinque». Questo permetterà di vaccinare ancor più persone. «Siamo pronti a partire», ha detto Flor. Al personale sanitario - ha spiegato Flor - viene mandata una convocazione «e chi si presenta siamo per scontato che sarà d'accordo a effettuare il vaccino». Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti, ospiti delle Rsa, verrà chiesto il dissenso. «Chi non è d'accordo lo manifesterà».