Ulss3, il calendario delle vaccinazioni anti Covid agli anziani classe '41

Gli anziani classe '41 sono pronti al vaccino contro il Covid-19: quelli del territorio dell'Ulss 3 riceveranno l’iniezione a partire da lunedì prossimo e saranno tutti vaccinati nel giro di due settimane. Ognuno di loro riceve l'invito scritto con indicati una data, un orario e un luogo: a tal proposito il direttore dell'Ulss, Giuseppe Dal Ben, ha evidenziato il lavoro fatto assieme alle amministrazioni per riuscire ad avere una distribuzione omogenea delle sedi vaccinali su tutto il territorio, in modo che siano facilmente raggiungibili. In questa fase ce ne sono undici.

Una settimana dopo, quindi da lunedì 22 febbraio, toccherà agli anziani nati nel '40; poi, di settimana in settimana, si convocheranno anche gli altri, salendo progressivamente d’età: «Il servizio sanitario lavora per offrire il vaccino nel tempo più breve possibile - commenta Dal Ben -. Lo farebbe con tempi più stretti, ma deve operare tenendo conto del numero di dosi che ci vengono via via consegnate».

Le sedi e gli appuntamenti

Gli ottantenni di Santa Maria di Sala e di Pianiga saranno i primi a ricevere la vaccinazione anti Covid: hanno appuntamento lunedì 15 febbraio, a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala; nello stesso giorno si comincia anche con quelli di Chioggia, al punto prelievi dell'ospedale locale, e si prosegue nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17.

Da martedì 16 a mercoledì 24 al punto prelievi di Favaro Veneto vengono vaccinati gli anziani dell’area di Mestre. Da mercoledì 17 a sabato 20 è la volta dei cittadini di Noale, Martellago, Salzano e Scorzè all’ospedale di Noale; giovedì 18 tocca agli ottantenni di Marcon e Quarto d’Altino, al palazzetto dello sport di Marcon.

Gli ottantenni del centro storico di Venezia sono vaccinati al punto prelievi dell’ospedale Civile nelle giornate di venerdì 19, sabato 20, giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27. Quelli di Dolo, Fiesso d’Artico, Mira e Stra al palazzetto dello sport di Dolo da lunedì 22 a giovedì 25; quelli di Mirano e Spinea al palazzetto dello sport di Mirano mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26.

Per gli utenti di Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Fossò e Vigonovo l'appuntamento è per venerdì 26 al palazzetto dello sport di Camponogara. Si chiude con gli utenti invitati nella giornata di sabato 27: quelli di Cavarzere e Cona, che ricevono il vaccino nella cittadella sanitaria di Cavarzere, e quelli del Lido di Venezia, al padiglione Rossi.

Vaccinandi all’appello: ottantenni e non solo

Tutti i circa 6.300 utenti nati nell’anno 1941 e appartenenti al territorio dell’Ulss 3 sono stati invitati al loro appuntamento con il vaccino attraverso una lettera. È già stata organizzata la presenza delle squadre vaccinali, a partire dal calendario fissato, che associa ad ogni nominativo dell’anziano un giorno, una sede e un orario. In futuro potrebbero essere attivati altri punti di vaccinazione per raggiungere in modo più capillare gli utenti. Per gli anziani convocati che non potranno recarsi a ricevere il vaccino, e certificheranno l'impossibilità, l'Ulss 3 organizzerà la vaccinazione a domicilio. Quanto alle altre categorie in attesa, è già partita la vaccinazione dei disabili nelle strutture protette, che proseguirà nei prossimi giorni; nel frattempo si stanno costruendo i programmi dedicati ad altre categorie fragili, a partire dagli oncologici, e delle categorie protette e socialmente esposte.