Bonus edilizi, crediti bloccati, CNA e Confartigianato dal prefetto: «Situazione da allarme rosso»

«Aziende che hanno i crediti bloccati da oltre un anno; altre che hanno lavorato in subappalto per un general contractor e non vengono pagate perché il general contractor non riesce a cedere il credito. Uno scenario drammatico che paralizza il settore e crea un danno pesantissimo ai committenti che si trovano con i lavori non eseguiti». A parlare è Mauro Geretto, presidente di CNA Venezia, che insieme al segretario metropolitano dell'associazione, Renato Fabbro, al segretario di categoria, Loris Pancino, e al presidente e al segretario di Confartigianato Venezia Siro Martin e Renzo Voltolina si è recato dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, per tenere accesi i riflettori sul nodo irrisolto dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi.

Le due associazioni artigiane hanno esposto al prefetto i termini di quella che a loro avviso continua ad essere una situazione di allarme rosso per le imprese del territorio, che necessita di essere affrontata con sollecitudine e provvedimenti adeguati. «Di non poca gravità poi - ha aggiunto Martin - il fatto che i soggetti terzi acquirenti dei crediti, data la situazione, arrivano a chiedere il pagamento di commissioni fino al 50 per cento, assolutamente insostenibili per le nostre pmi. E crediamo non vada trascurata l'eventualità che questa mancanza di liquidità possa indurre alcune ditte a cadere nella trappola dell'usura».

Per CNA e Confartigianato non va dimenticato come questo blocco si sta ripercuotendo sia sulla ripresa del comparto delle costruzioni dopo la crisi dovuta alla pandemia sia sull'opera di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici: «Due tra gli obiettivi primari con cui erano nati i bonus, e che ora stanno subendo una evidente battuta d'arresto. Ci auguriamo che i problemi e le preoccupazioni che abbiamo espresso al prefetto vengano portate all'attenzione del governo - commentano all'unisono le due associazioni -. La situazione che si è venuta a creare è un'autentica bomba ad orologeria, e va disinnescata in fretta se non si vuole vedere in ginocchio una fetta fondamentale della nostra economia».