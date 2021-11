L'outlet di Noventa di Piave e l'Ulss 4 uniscono le forze per avvicinare i giovani allo sport | VIDEO

Il progetto "Cresciamo Insieme - Sport per tutti" offrirà a cinquanta ragazzi che si trovano in condizione di fragilità sociale l'opportunità di svolgere attività socio-riabilitative e inclusive presso sei società sportive del Veneto orientale. I giovani a cui sarà destinato il contributo economico messo a disposizione da McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet sono stati individuati dall’unità operativa "Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori" dell’Ulss 4

L'outlet di Noventa di Piave e l'azienda sanitaria Ulss 4 uniscono le forze per avviare il progetto Cresciamo Insieme - Sport per tutti, che offrirà a cinquanta ragazzi l'opportunità di svolgere attività socio-riabilitative e inclusive grazie alla disponibilità di sei società sportive del territorio.

L'iniziativa sperimentale, che unisce pubblico e privato (Noventa di Piave Designer Outlet e Ulss 4 Veneto Orientale insieme alle società sportive locali Rugby S. Donà, A.C. Noventa, A.S.D. S. Giuseppe San Donà (calcio), ASD Accademia Pattinaggio Sandonatese, il Piave Nuoto A.S.D. e San Donà Piave Volley), è rivolta ai giovani residenti del Veneto orientale che si trovano in situazione di fragilità, per permettere loro di effettuare attività sportiva presso alcune società del territorio.

Nello specifico, i ragazzi dai 6 ai 18 anni in condizione di fragilità sociale, già seguiti dalle strutture dell’azienda sanitaria, potranno fruire di un contributo economico messo a disposizione da McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet –già promotore di diverse iniziative solidali nonché di carattere artistico, culturale e ambientale – direttamente alle società sportive, e giocare così a rugby, calcio, nuoto, volley o fare pattinaggio. I giovani a cui sarà destinato il contributo sono stati individuati dall’unità operativa "Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori" dell’Ulss 4.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Noventa di Piave da Daniela Bricola, general manager di McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet, e da Mauro Filippi, direttore generale dell'Ulss 4, alla presenza dei dirigenti delle società sportive coinvolte. «Cresciamo Insieme è per noi una missione – ha esordito Bricola –. Assecondando questo spirito, la nostra azienda mette anche a disposizione dei dipendenti dei negozi dell’outlet alcune attività dedicate: convenzioni con privati per servizi dedicati alla famiglia e iniziative di salute e prevenzione».

«Una grande sensibilità, quella dimostrata in questa iniziativa da Noventa di Piave Designer Outlet, in quanto coinvolge i giovani e integra il loro percorso già svolto nelle strutture dell’azienda sanitaria – ha osservato Filippi -. Questi ragazzi avranno ora la possibilità di svolgere dell’attività sportiva come molti altri loro coetanei».

Con l’iniziativa Cresciamo Insieme - Sport per tutti McArthurGlen Designer Outlet prosegue la collaborazione con Ulss 4 dopo i riscontri positivi del programma Turismo Sociale Inclusivo, sviluppato nel corso delle due ultime stagioni estive.