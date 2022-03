L'incertezza uccide la filiera del turismo: flash mob a Venezia e in 5 città d'Italia

Venerdì il comparto del turismo porta in piazza le difficoltà e le incertezze di un settore che risente delle condizioni interne e internazionali della crisi pandemica, economica e ora anche bellica. «Il Carnevale ha rappresentato una boccata d'aria ma, specie in terraferma, le richieste per attivare la cassa integrazione sono davvero numerose», spiegano i sindacati che hanno organizzato un flash mob in campo San Giacometto (Rialto) alle 13.30.

La filiera del turismo, della ristorazione e della cultura continua a non riprendere quota pienamente e diverse sono le vertenze aperte a livello territoriale e nazionale, affermano le sigle Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. La giornata di mobilitazione del 4 marzo è stata organizzata a livello nazionale, perciò la protesta e il presidio avverranno in maniera sincronizzata nelle varie città italiane, in contemporanea con Venezia. In laguna, nonostante il riavvio del turismo, spiegano le organizzazioni, la situazione rimane incerta per via della pandemia, della non scontata ripresa dei viaggi e dei flussi turistici internazionali, e ora anche del conflitto. Mentre il centro storico con il Carnevale ha rialzato la testa, insicure restano le prospettive per la stagione sulla terraferma. Se da un lato ci sono infatti segmenti del settore dei servizi stagionali al turismo che non riescono a trovare la manodopera necessaria per lavorare a pieno ritmo, per mancanza dei ruoli professionali ricercati, per altre mansioni, pur presenti, la forza lavoro non può essere valorizzata a pieno per l'incertezza della situazione economica, con il rialzo dei prezzi dei beni di prima necessità, a causa dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Per questo venerdì, la giornata connotata dallo slogan "Let's restart turism, save jobs, protect our wealth togheter (Rilanciamo il turismo, tuteliamo il lavoro, proteggiamo il nostro patrimonio insieme)" si snoderà attraverso 5 distinte iniziative a Venezia, Roma, Rimini, Palermo e Cagliari. L'iniziativa è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori diretti e in appalto, dei comparti dell'accoglienza, dell'organizzazione e intermediazione viaggi, della ristorazione commerciale collettiva, termale, balneare e del Mice (Meetings, incentives, conferences and exhibitions e dei poli museali e luoghi della cultura).