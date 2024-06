Cristiana Collu nuova direttrice della Fondazione Querini Stampalia

Cristiana Collu è stata nominata nuova direttrice della Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Storica dell’arte, curatrice, manager e docente universitaria, ha una trentennale esperienza nella direzione e gestione di musei e istituzioni culturali. È stata direttrice tra gli altri della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e del MART di Trento e Rovereto.

Altissimo profilo, competenza e dedizione, risultati e visione sono gli aspetti che hanno portato la Fondazione Querini Stampalia ad affidare a lei, fra le numerose candidature ricevute, il compito di interpretarne la spinta innovativa, che la definisce dalle origini per volontà del suo visionario, illuminato e lungimirante fondatore Giovanni Querini. ​​All’inizio di settembre Cristiana Collu presenterà il suo progetto per la Fondazione e subentrerà con incarico triennale a Marigusta Lazzari, prossima alla pensione e alla guida della Querini Stampalia dal 2011, affiancandola nei primi due mesi. «Cristiana Collu è una figura di assoluto prestigio, competenza e professionalità con un profilo unico nel panorama museale - dichiara il presidente Paolo Molesini con il consiglio di presidenza -. L’alto profilo dei numerosi professionisti che hanno manifestato interesse per l’incarico confermano la reputazione della Querini: un luogo di ricerca e formazione, d’incontro e confronto, di crescita personale e diffusione della conoscenza. Lo è da oltre un secolo e mezzo e continuerà a esserlo».