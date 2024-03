Alla coreografa Cristina Caprioli il Leone d'oro alla carriera 2024

La danzatrice e coreografa italiana Cristina Caprioli è Leone d'oro alla carriera della Biennale Danza 2024. A Trajal Harrell, fra i più originali e richiesti danzatori e coreografi degli ultimi anni, è stato invece assegnato il Leone d'argento. I riconoscimenti sono stati accolti dal consiglio di amministrazione della Fondazione, su proposta del direttore di settore, Wayne McGregor.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Caprioli si è fatta portatrice, nel corso della sua carriera, di un'idea di coreografia come "discorso critico in continuo movimento", in cui l’atto creativo non è mai disgiunto dalla riflessione ed è, anzi, un pensiero che si interroga sul fare danza nel momento stesso in cui la danza si genera. La coreografa, si legge nella proposta di McGregor, «ha silenziosamente e sostanzialmente influenzato più generazioni di coreografi durante i suoi tre decenni di ricerca critica sul corpo». Il Leone d'oro è motiviato anche per la capacità dell'artista di mettere in scena una coreografia «caratterizzata da precisione, complessità e forme nuove di virtuosismo fisico».

Nel corso del 18º festival internazionale di danza contemporanea - che si terrà dal 18 luglio al 3 agosto -, la coreografa presenterà alcune delle sue ultime opere e una novità: Deadlock e Flat Haze rispettivamente al Teatro alle Tese e alle Sale d’Armi dell’Arsenale; Silver a Forte Marghera e The Bench, che Caprioli creerà per e con i danzatori e coreografi selezionati di Biennale College.

Trajal Harrell, Leone d'argento, è definito «unico» da McGregor. «Il suo lavoro - spiega - re-immagina il nostro passato incurante della distanza cronologica, geografica e culturale, portando le sue performance in luoghi dedicati tanto alle arti visive quanto allo spettacolo dal vivo. Harrell utilizza gli strumenti del pensiero critico, in particolare la ricerca sul genere, il femminismo e il post-colonialismo, per esplorare le sue approfondite acquisizioni di storia dell’arte e della danza». Harrell sarà protagonista alla Biennale Danza 2024 con due opere: Tambourines e Sister or He buried the Body.