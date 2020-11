Cristina Mazzarolo è il nuovo direttore della Medicina legale di Ulss 4

Arriva dall'Ulss 3, ha 52 anni e risiede a Fossò. Martedì 1 dicembre prenderà servizio il nuovo direttore dell'unità Medicina Legale dell'azienda sanitaria del Veneto Orientale, la dottoressa Cristina Mazzarolo. Il direttore generale di Ulss 4 Carlo Bramezza ha formalizzato l'incarico negli ultimi giorni.

Cristina Mazzarolo nuovo direttore della Medicina legale

La dottoressa Mazzarolo si è laureata in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova dove si anche specializzata in Medicina Legale. Da 17 anni lavora all’Ulss 3, occupandosi dell’attività medico-legale che spazia dalla necroscopia alle commissioni patenti, dalle valutazioni per il porto d'armi agli accertamenti per l'invalidità. È anche consigliere nell'ordine dei medici (OMCeO) di Venezia dove fa parte della commissione pari opportunità e dove sta sviluppando nuovi protocolli sulla violenza domestica, del minore e dell’anziano. Negli anni si è inoltre perfezionata in deontologia medica e bioetica.

«Ringrazio i vertici dell'Ulss 4 per la fiducia che mi è stata attribuita. - ha dichiarato Mazzarolo - Sono felice di iniziare questa esperienza in un territorio che, tra l'altro, conosco già abbastanza bene per la mia attività professionale, ho sovente collaborato sia con il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 e sia con le forze dell’ordine del Veneto orientale. Porterò qui tutta la mia esperienza e, come nella mia indole, facendo squadra con tutti gli attori degli ambiti interessati all'attività di Medicina Legale». Con la nomina della dottoressa Mazzarolo, sale a 7 il numero dei direttori di unità assunti da ottobre all’Ulss4.