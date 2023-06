Critiche e perplessità al progetto di Venezia "città campus"

L'idea di trasformare Venezia in una città campus, capace di attrarre decine di migliaia di studenti e docenti, non è nuova. La sigla del protocollo d'intesa tra le realtà coinvolte - Comune, università e istituti di alta formazione lagunari in primis - dà un primo via ufficiale al progetto, che come in passato continua ad attirare critiche e alimentare perplessità.

La posizione di Martini

Il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini, che giovedì mattina ha assistito alla presentazione del progetto, è il primo a interrogarsi su alcune questioni, a partire dalle assenze, «che spiccavano più delle presenze». Il vicepresidente della VI Commissione ha ravvisato la mancanza, tra gli attori coinvolti, della Biennale. Così come «i rappresentanti di tutti quei soggetti che la "Venezia Città Campus" dovrebbero rendere reale, ad esempio chi gestisce i trasporti, le infrastrutture e la residenzialità».

Il presidente della fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità, Renato Brunetta, ha parlato del sogno di attrarre, da qui a cinque dieci anni, 30 mila tra studenti, docenti e ricercatori provenienti da tutta Europa. «Che dovrebbero vivere dove? - si chiede Martini -. Nell’area metropolitana vasta, secondo Brugnaro, tra Venezia, Padova, Rovigo e chissà dove altro. Certo, ha ammesso il sindaco, questo si ottiene efficientando il sistema dei trasporti. Così, con una mobilità ben organizzata, fa lo stesso vivere tra Rovigo e Padova e venire a studiare a Venezia. Come sarà agevole studiare a Padova, ma frequentare il Conservatorio a Venezia. Ma esattamente in quale futuro ci collochiamo? E in che mondo? Queste persone hanno mai parlato con i pendolari? E con Trenitalia?».

«Siamo sicuri, poi - conclude Martini -, che i potenziali studenti o docenti o ricercatori che scelgono Venezia saranno interessati a risiedere nella nostra ampia area metropolitana? E’ per questo che lasceranno Berlino, Parigi o Vienna?».

Sambo: «Propaganda dell'amministrazione»

Critica anche la consigliera Monica Sambo: «Apprendiamo - dichiara - che il Comune ha deciso di definire le linee di sviluppo della città insieme ad alcune istituzioni pubbliche e a grandi gruppi privati. In tutto questo il consiglio comunale, massima rappresentanza dei cittadini, viene completamente ignorato dimostrando ancora una volta l’idea proprietaria della città da parte di Brugnaro».

«Come Pd - prosegue - avevamo chiesto di usare le risorse pubbliche del Pnrr per la residenza e invece non siamo stati ascoltati da questa giunta, che ha preferito perdere 100 milioni di euro piuttosto che ammettere la totale assenza di idee e progetti. Ancora una volta assistiamo alla propaganda dell'amministrazione che cerca di usare questo progetto per coprire il fallimento sul Pnrr e sulla totale assenza di governo della città».



Le perplessità della Cgil

Sulla sigla odierna del protocollo è intervenuta anche la Cgil. Afferma il segretario generale di Venezia, Daniele Giordano: «Emerge con chiarezza che il progetto "Venezia Città Campus" è legato a una privatizzazione delle politiche pubbliche di governo della città; questo emerge anche in modo chiaro dall’art. 5 del protocollo, che conferma come la sostenibilità del progetto sia strettamente connessa ai finanziamenti privati: se hai risorse da mettere, potrai decidere lo sviluppo della città, del sistema formativo e della residenzialità. Un protocollo fatto di impegni generici, che serve alla propaganda politica e molto poco a idee e concretezza per la città».

«La Regione Veneto - aggiunge Giordano - non assume alcun impegno economico a sostegno del progetto e metterà a disposizione le proprie competenze, bontà loro. La conferma viene dalle parole dell'assessore Donazzan che parla di 2.500 posti letto, in gran parte già definiti con i progetti che riguardano il Lido, che evidentemente poco servono a raggiungere un obiettivo di 30 mila tra studenti e docenti. Su questo siamo come sempre agli impegni e alla scarsa chiarezza - aggiunge il segretario -, non si capisce se il pubblico farà la regia, lasciando magari al privato la possibilità di arricchirsi con le “case dello studente”, o se sarà il soggetto che davvero metterà a disposizione i posti letto e ne definirà canoni e gestione».

Le critiche degli studenti

Anche gli studenti non nascondono le proprie perplessità sul progetto. «Continua a suonare paradossale parlare di un progetto che riguarda noi senza essere stati minimamente coinvolti. - commenta Marco Dario, rappresentante in cda Ca' Foscari di Udu Venezia - Quello che è stato firmato oggi è un protocollo fumoso e pieno di retorica: intenti condivisibili, ma il fine non giustifica i mezzi. Stiamo parlando di enti pubblici e di luoghi del sapere che non hanno nulla da spartire con investitori privati, tanto meno adeguare l'offerta formativa alle esigenze di mercato, come annunciato sui giornali pochi mesi fa. È ridicolo parlare di raddoppio degli studenti se, ad oggi, i servizi messi in campo non bastano nemmeno per coprire i bisogni dell'attuale comunità studentesca».

Lucrezia Ludovici, rappresentante in cda a Iuav con Udu aggiunge: «Vogliamo un vero protagonismo della comunità studentesca all’interno del progetto Venezia Campus, che possa partire dal coinvolgimento dei nostri organi di rappresentanza, e che arrivi all'ascolto di quelli che sono i reali bisogni delle studentesse e degli studenti veneziani. In primo luogo, abbiamo bisogno di finanziamenti per garantire il nostro diritto allo studio con la copertura delle borse degli idonei non beneficiari; inoltre, urge un serio intervento sugli alloggi per affrontare i problemi legati al caro affitti e alla residenzialità pubblica».