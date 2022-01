Sono 11 le idee per realizzare terminal di crociere e container fuori dalla laguna

Si è conclusa il 31 dicembre con l’arrivo di 11 proposte, la prima parte dell’iter relativo al bando per il “concorso di idee” dell’Autorità di sistema portuale per la raccolta di proposte e progetti relativi alla realizzazione di punti di attracco per crociere e container fuori dalle acque protette della laguna.

Il 14 gennaio prossimo saranno esaminate le offerte per verificarne la regolarità ai fini della valutazione. I requisiti di partecipazione si riferiscono esclusivamente al profilo professionale dei partecipanti e, al fine di consentire la più ampia partecipazione, non sono stati previsti requisiti di carattere tecnico e finanziario in quanto si tratta di proposte ideative, conformemente anche alle indicazioni espresse in merito dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione).

Nei prossimi giorni L'Autorità portuale nominerà una commissione formata da esperti in ingegneria dei trasporti, opere portuali, e in generale in infrastrutture ed economia dei trasporti, che selezionerà le prime tre proposte ideative che accederanno alla seconda fase. Durante la seconda fase, che avrà termine il 31 dicembre del 2022, dovranno essere elaborate le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica. Entro il 30 giugno 2023, invece, la commissione nominerà il progetto vincitore tra le tre proposte progettuali selezionate.