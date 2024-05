Export in crollo, moda al collasso: la crisi spaventa i distretti veneziani

«Il sistema della moda, punta di diamante del Made in Italy, è in gran difficoltà a causa di un drastico rallentamento dell'export, soprattutto verso importanti mercati come Cina, Russa e i paesi arabi. Va supportato. Lo scenario mondiale repentinamente cambiato ha generato una diffusa difficoltà nel settore, che sta pesando anche qui in provincia dove ci sono distretti importantissimi, con centinaia di imprese che davanti il crollo dei fatturati rischiano di doversi ridimensionare, licenziare o chiudere». L'allarme, ribadito anche a livello nazionale, arriva dal segretario della Confartigianato Metropolitana Imprese Città di Venezia Andrea Saviane.

Nel Veneziano si contano circa 800 imprese che danno lavoro a oltre 3mila addetti. «Il settore è in emergenza - aggiunge Saviane -. Al Governo e alla Regione chiediamo di intervenire prima che sia troppo tardi. A livello centrale con delle agevolazioni ammortizzartici, come la sospensione temporanea dei versamenti contributivi ed erariali, l'attivazione tramite il fondo per il Made in Italy di liquidità immediata a tasso calmierato per le imprese e la possibilità della Cig in deroga anche per le aziende al di sotto dei 15 addetti per tutelare l'occupazione. A livello regionale, l'appello è quello di rifinanziare il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato, altro importante strumento di supporto per le imprese». Secondo Gianluca Fassina, presidente della Federazione Moda Metropolitana, «i laboratori manifatturieri sono in grande difficoltà davanti al crollo degli ordinativi che si attesta all'oltre il 30%» e senza un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e un pacchetto fiscale di aiuti alle imprese per bloccare l'insidia licenziamenti, per Confartigianato si rischia che i lavoratori altamente specializzati rimangano a casa e “spariscano”, convertendosi ad altre occupazioni.