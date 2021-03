Centro unico di prenotazione telefonico per chi non può prenotare online il vaccino

Nel Cup dell'Ulss 3 ci sono 30 operatori per gli appuntamenti vaccinali degli anziani over '79 che non hanno confidenza con l’utilizzo di internet. Il canale principale di prenotazione è sul sito www.aulss3.veneto.it. Mille i posti vaccinali prenotabili

Cup (centro unico prenotazioni) dell'Ulss 3 riarmato da oggi, mercoledì 24 marzo, per assorbire la mole di telefonate per la richiesta vaccinale: dalle 3 mila alle 6.400 al giorno. Nel pomeriggio di ieri il centralino è stato rafforzato con l’arrivo di 12 operatori che si sono occupati esclusivamente della prenotazione dei vaccini per gli over ottanta. Da questa mattina i centralinisti concentrati sugli appuntamenti vaccinali sono 30.

Lavorano su 300 linee telefoniche. «Una squadra di operatori dedicati potenzia la compagine di risposta agli utenti - spiega il direttore generale dell’Ulss 3 Edgardo Contato - e migliora l’interfaccia con i pazienti anziani, per dare più informazioni precise possibili a chi si avvicina a questo nuovo servizio». Il Cup si occupa della prenotazione del vaccino per gli anziani che hanno superato i 79 anni e che non hanno confidenza con l’utilizzo di internet: possono ottenere il proprio appuntamento con il vaccino chiamando il Cup al numero 041 88 97 908. La modalità si affianca al canale principale di prenotazione online sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria (www.aulss3.veneto.it), alla sezione "Vaccino Covid 19, vaccinazione per le persone con più di 80 anni", che si trova nella home page del portale. Da questa mattina usufruendo di entrambi i canali di registrazione sono disponibili circa mille posti vaccinali, prenotabili nelle principali sedi adibite a questo scopo dall’Ulss 3.