Ulss 3, cure palliative: nuovi ambulatori, posti letto di hospice e consulenze in reparto

Quindici posti letto di hospice in più, consulenze direttamente negli ospedali, ambulatori territoriali per chi è ancora in grado di deambulare: sono alcune delle novità più significative delle cure palliative dell'Ulss 3 Serenissima, che contano più di mille pazienti accompagnati ogni anno.

Consulenze e nuovi posti letto

Nel corso del 2023 l'unità operativa ha avviato un servizio strutturato di consulenza ospedaliera: «Siamo partiti con questo nuovo servizio – spiega il direttore delle cure palliative dell'Ulss 3, Giovanni Poles – negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo. Qui in un anno sono state effettuate 700 consulenze. L’impegno per il 2024 è di estendere l’attività a Venezia e Chioggia». Novità importanti anche sul territorio: nel 2023 sono stati attivati i primi due ambulatori di cure palliative presso le sedi distrettuali di Chioggia e di Mirano-Dolo.

Saranno 56 i posti letto, 15 nuovi tra Noale e Chioggia. L'Ulss 3 Serenissima sta potenziando anche la rete degli hospice, le strutture in cui i malati terminali possono essere assistiti, e dove sono stati accolti anche nel 2023 circa 500 malati: entro il 2025 saranno attivi altri 10 posti letto di hospice presso l’ospedale di Noale e altri 5 sono già programmati a Chioggia. Si aggiungono ai 41 già attivi al Policlinico San Marco, al Nazaret di Zelarino e al Fatebenefratelli di Venezia.