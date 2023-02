Da Portogruaro a Sanremo per cantare sul palco di Casa Sanremo live box

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

La giovane talentuosa Nicole Di Danieli, in arte Koi, di soli 11 anni, ha incantato il pubblico sul prestigioso palco di Casa Sanremo Live Box. Coordinato dal direttore artistico Ciro Barbato e da Maria Puca, questo evento offre ai giovani artisti emergenti l’opportunità di farsi notare dai discografici, dai giornalisti e dai rappresentanti del settore musicale durante il periodo del Festival di Sanremo. La sua esibizione, trasmessa in diretta streaming, ha mostrato il suo talento e una determinazione da vera professionista, facendo della giovane artista una vera e propria stella emergente nel panorama musicale.

Koi, originaria di Portogruaro, canta da quando aveva 5 anni e ha partecipato e vinto molti concorsi musicali anche a livello nazionale tra cui Sanremo Junior, Zecchino D’Oro, Nogara’s Got Talent 2022 e Pozzovoice 2022. Ha anche pubblicato diversi singoli, tra cui l’inedito “Portoimmaginario”, utilizzato come colonna sonora nell’evento del Festival di letteratura per bambini e ragazzi organizzato dal comune di Portogruaro nel 2022, nel quale l’ha vista anche impegnata come presentatrice.

Il 10 febbraio è stato pubblicato il video del brano “Specchio” sul suo canale Youtube. La canzone è una cover che ha partecipato al Junior Eurovision Song Contest nel 2021 ed è stata scritta da S. Rigamonti, M. Iardella, F. Fasano e F. Palaferri. Il video è stato prodotto da DL Multimedia, con la regia di Davide Legni, e la registrazione vocale è stata curata da Nico Odorico agli Angel’s Wings Recording Studios. Koi è una giovane di talento da tenere d’occhio!