Dalle Pink Lioness e Avapo Venezia una donazione da 25mila euro alla Breast Unit del Civile

Un assegno da 25mila euro, consegnato oggi dalle Pink Lioness in Venice, permette all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di dotarsi di uno strumento di ultimissima generazione: il percorso di presa in carico e di cura delle donne colpite da tumore al seno, così, diventa a Venezia ancora più efficace. «Riceviamo oggi questo 'Mag Seed' - ha spiegato il dottor Guido Papaccio, primario della Breast Unit dell'Ulss 3 Serenissima - che ci permette di camminare ancora, insieme alle nostre pazienti, verso interventi chirurgici sempre più precisi e sempre meni invasivi. Questo strumento è un lettore in grado di dialogare attraverso segnali radio con gli aghi, una sosta di minuscole clip che completano il sistema. Ci permette di individuare il linfonodo malato, anche quello che sfugge alla palpazione, di localizzarne perfettamente la posizione, la profondità, la distanza dalla pelle in superficie; e ci consente così di praticare, proprio a partire dalle informazioni che ci fornisce, interventi chirurgici di altissima precisione. Il sistema, inoltre, consente di seguire l'evoluzione del linfonodo, verificando la sua risposta alle terapie somministrate».

La strumentazione è il frutto di una proficua raccolta di fondi effettuata dalle Pink Lioness e da Avapo Venezia, nel quadro della continua collaborazione con la Breast Unit e con l'ospedale Santi Giovanni e Paolo: «Come i cerchi concentrici di un sasso che cade in uno stagno - ha sottolineato la coordinatrice, Francesca Baldi - il nostro operare cresce e si allarga ad ogni manifestazione, ad ogni regata, ad ogni iniziativa comune. E in questo modo, mentre la voga e le camminate rosa aiutano le donne operate al seno nel loro percorso di riabilitazione, siamo per loro la testimonianza efficace che si può stare bene anche quando si riceve la diagnosi di un tumore al seno, e si possono vivere con forza, nel reciproco aiuto, anche questi momenti che potrebbero sembrare difficilissimi da affrontare».

A ricevere la strumentazione e l'assegno simbolico a nome dell'Ulss 3 Serenissima è stato il direttore dell'ospedale Civile, Fabio Graceffa: «Siamo insieme grati e orgogliosi - ha detto - perché insieme alle Pink Lioness in Venice, insieme ad Avapo Venezia, e insieme alle altre associazioni che continuano a sostenere il nostro lavoro, stiamo garantendo la continuità e l'eccellenza dei servizi offerti da questo ospedale. I veneziani non cessano di donare, con intelligenza e buon cuore, come in questa occasione; e noi non cessiamo di investire e di far crescere il Santi Giovanni e Paolo: l'assegno da 25 mila euro e gli investimenti già garantiti per l'ospedale, che nel complesso ammontano a decine e decine di milioni, costituiscono le due voci di un dialogo proficuo per la città».