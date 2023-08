Dama: il maestro Clemente Trevisan vince la 22^ gara interregionale ad Orsago

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Sabato 22 Luglio si è disputata la consueta gara interregionale di dama italiana ad Orsago, riservata ai tesserati FID (Federazione Italiana Dama), organizzata dal “Dama Club Orsago” presso il centro sociale. La caratteristica di questa gara (non valevole per la classifica nazionale) è data in primo luogo dal tempo ristretto (15 minuti iniziali e poi 10 secondi per mossa) per terminare la partita, e dal raggruppamento unico, che prevede l’incrocio di giocatori di categorie differenti.

La gara è stata vinta dal buranello Maestro Clemente Trevisan del circolo “Angelo Pilla” (VE), seguito dal Cand. Maestro Michele Peruch del circolo “Dama Club Orsago” (TV) e dal 3° posto del giovane regionale Mattia Scaggiante del circolo “Damasport Roncade” (TV), a seguire altri 23 giocatori. La gara è stata condotta dagli arbitri Gabriele Cappelletto e Dino Bellin e dal presidente del circolo di Orsago Armido Zangrando. La gara si è conclusa con la tradizionale mangiata di prosciutto e melone e buon vino per tutti i partecipanti.