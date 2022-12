Daniele Giordano rieletto alla guida della Funzione pubblica Cgil

Daniele Giordano e? stato rieletto all’unanimita? alla guida della Funzione pubblica Cgil di Venezia, al termine del congresso della categoria dei servizi pubblici di mercoledì a Forte Marghera. Giordano, 42 anni, e? al timone della Fp Cgil veneziana dal 2016 e viene dalla conferma nell’ultimo congresso del 2018.

Due, fondamentalmente, i capisaldi della categoria sotto la sua direzione in questi anni: la forte opposizione alle scelte della giunta Brugnaro sulle politiche educative e sulla gestione del Comune, e la difesa della sanita? pubblica con la richiesta dell’apertura degli stati generali della salute nella nostra provincia attraverso iniziative capillari.

Durante la relazione introduttiva al suo reinsediamento, Giordano ha rimarcato la centralita? del pubblico contro le privatizzazioni di sanita? e servizi pubblici locali e ha poi denunciato la presenza di contratti pirata applicati in alcune realta? del terzo settore. Nel suo discorso il segretario Fp Cgil ha parlato delle difficolta? degli enti locali legate alla mancanza di personale così come accade negli uffici ministeriali, e del bisogno di tutela dei lavoratori delle Ipab che ancora aspettano una legge di riforma regionale. «Saranno molte le lotte da fare e le sfide che abbiamo di fronte - ha concluso Giordano - per questo dobbiamo avere forza e coraggio per stare dalla parte giusta».