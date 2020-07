Una giornata in canoa con l'olimpionico Daniele Scarpa per i ragazzi de "La Dimora" di San Donà

Il campione olimpionico Daniele Scarpa, vincitore di ben due medaglie, un oro nei 1000 metri e un argento nei 500 metri, alle olimpiadi di Atlanta nel 1996 in coppia con Antonio Rossi, ha ospitato in barca a vela 9 ragazzi tra i 5 e i 16 anni della Comunità Educativa per Minori "La Dimora" di San Donà di Piave, per vivere una giornata all'insegna dello sport e della condivisione.

I ragazzi hanno imparato, attraverso gli insegnamenti dell'ex canoista, a issare una vela, a tuffarsi dalla delfiniera e a praticare le basi della pagaiata in sup e canoa. Salpati sulla barca Desirè dal Porto Turistico di Jesolo hanno veleggiato lungo la costa di Jesolo e Cavallino-Treporti accompagnati dalla Capitaneria di Porto Jesolo, grazie al supporto del Comandante Francesco Sangermano.

Si tratta di una mission educativa organizzata da Canoarepublic in collaborazione con il Camping Union Lido e promossa da Assonautica Venezia.