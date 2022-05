A Jesolo la giornata del calcolo mentale con l'olimpionico della mente Dario De Toffoli

L'olimpionico della mente Dario De Toffoli ha fatto tappa a Jesolo alla Fabbrica della Scienza in occasione della giornata del calcolo mentale organizzata a Jesolo dallo staff della mostra scientifica La Fabbrica della Scienza in collaborazione con Studiogiochi di Venezia. Il pluricampione di competizioni internazionali della mente si è messo a disposizione di insegnanti e studenti finalisti del Campionato italiano del Calcolo Mentale per dare loro preziosi consigli durante la loro visita alla mostra didattica al Lido di Jesolo.

Per la provincia di Venezia i finalisti che hanno accettato l'invito a Jesolo sono stati: il quarto assoluto al concorso nazionale Alessandro Culatti Zilli di San Donà (Ve), laureato in fisica teorica e dirigente scolastico della scuola secondaria di Musile di Piave E. Toti, ma anche i finalisti al secondo anno della scuola secondaria Vittore Carpaccio di Cavallino-Treporti: Mia Molin, Giacomo Fabio Menis, Nora Bubacco, Vittorio Maietta, Sara Geromin, Massimo Bodi, accompagnati dalle famiglie, dalla dirigente scolastica Giovanna Ridente e dalle insegnanti Barbara Gaudioso e Nicoletta Ballarin.

De Toffoli, oltre a intrattenere gli ospiti con problemi di matematica e giochi di logica, ha presentato anche il suo nuovo libro “Il grande libro del calcolo veloce e mentale. Giocare e divertirsi con i numeri tenendo allenato il cervello” (2022, Mondadori Electa) a “La fabbrica della Scienza” aggiungendo una lezione inedita sulla matematica del poker.

“Dagli anni Ottanta mi occupo attivamente di tutti gli aspetti, agonistici, tecnici e culturali legati al gioco, ma soprattutto mi diverto a giocare - ha raccontato di sé De Toffoli - mi fa molto piacere questo invito a Jesolo perché a La Fabbrica della Scienza è germogliato il nostro intento nel calcolo mentale che è, in una certa misura, l'ambizione di insegnare a pensare a tutte le generazioni grazie allo sviluppo del pensiero laterale”