Cambio alla guida della capitaneria di Chioggia, Dario Riccobene lascia il comando

Il comandante della capitaneria di porto di Chioggia, Dario Riccobene, lascia la città clodiense per assumere servizio al porto di Catania. Questa mattina il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasi, lo ha incontrato per ringraziarlo per l'attività svolta nello scalo di Chioggia durante una fase cruciale legata all’integrazione del porto nel sistema portuale veneto.

«Voglio ricordare in particolare che anche grazie al suo impegno – ha detto Di Blasi - è stato possibile iniziare a costruire e via via consolidare un nuovo modello di crocieristica, che sta portando alla crescente valorizzazione di Chioggia da un punto di vista di destinazione crocieristica internazionale, con ricadute positive per tutto il territorio». Riccobene ha ribadito «come il costante dialogo instaurato con l’Autorità di Sistema Portuale, da sempre caratterizzato da una naturale intesa e da una indiscutibile sinergia, sia stato fondamentale per affrontare le varie tematiche portuali e pervenire a soluzioni efficaci per il bene del cluster marittimo di riferimento e dell’intera collettività». Al comando di Chioggia è in arrivo da Roma Alessio Palmisani. La cerimonia di avvicendamento è in programma venerdì prossimo.