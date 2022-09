Oltre 246mila passeggeri sono transitati per l'aeroporto Marco Polo la scorsa settimana

Nel corso della passata settimana (19-25 settembre) l'aeroporto Marco Polo di Venezia ha gestito 246.343 passeggeri, che corrispondono all’86,7% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.734, di cui lo 0,7% è stato cancellato.

In linea con le settimane precedenti, il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di undici minuti; il picco massimo registrato dai sistemi di controllo dell’aeroporto si è verificato lunedì 19 settembre intorno alle 10.30, ma senza alcuna ricaduta negativa sull’operatività. Per quanto riguarda gli altri giorni della settimana in esame, non si sono presentate situazioni critiche o comunque tali da determinare ritardi.

Anche i tempi di riconsegna bagagli si sono mantenuti conformi a quelli delle settimane precedenti: la media è stata di 18 minuti per la consegna del primo bagaglio, 30 minuti per l'ultimo. Il volume di bagagli disguidati, ossia quelli spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati a Tessera, è stato pari a 938 colli, in aumento dell’11,5% rispetto agli 841 accolti nella settimana precedente. Lo scalo ha riavviato alla giusta destinazione 911 bagagli, attualmente sono 363 i bagagli disguidati in giacenza.