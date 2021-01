Rc auto, le tariffe medie delle "low cost" calano del 15%

Nel 2020 quasi 57mila automobilisti veneti, secondo un’analisi di Facile.it, hanno denunciato alla propria assicurazione un incidente con colpa e di conseguenza devono fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito, quindi con un aumento del premio RC auto. Il dato è molto inferiore (quasi la metà) rispetto a quello rilevato un anno fa: questo principalmente a causa del Covid-19 e delle conseguenti limitazioni alla mobilità, che hanno portato ad un minore numero di incidenti. In termini percentuali, gli assicurati che cambieranno classe di merito a seguito di un sinistro con colpa sono il 2,03% del campione analizzato del Veneto, il 2,13% nella provincia di Venezia.

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi: sempre secondo la ricerca di Facile.it, per assicurare un veicolo in provincia di Venezia a dicembre 2020 occorrevano, in media, 410,65 euro, vale a dire il 15,03% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Nelle altre province venete la tariffa media è ancora più bassa. I dati sono stati calcolati sulla base di 608.993 preventivi di rinnovo RC auto e relative migliori offerte medie disponibili online.