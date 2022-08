Sessanta i portalettere stabilizzati da Poste Italiane in provincia di Venezia

Nel primo semestre di quest’anno, sono 60 i portalettere stabilizzati da Poste Italiane in provincia di Venezia, con un contratto a tempo indeterminato, per un totale di 332 stabilizzazioni realizzate in Veneto (71 in provincia di Padova, 65 a Vicenza, 57 a Treviso, 55 a Verona, 24 a Belluno). I dati forniti dal gruppo ai numeri uniscono i racconti. Come quello di Alessandro Cammarosano, 27enne originario di Napoli, che da marzo di quest’anno è andato a potenziare il centro di smistamento di Mestre servendo la zona di Marcon. «Il mio rapporto con Poste - racconta il portalettere - è iniziato nel 2019 con un contratto a tempo determinato durato 12 mesi. Dopo quell’esperienza ho sempre sperato di poter rientrare nelle graduatorie ufficiali per il tempo indeterminato, ma nel frattempo non sono rimasto a guardare, anzi mi sono tenuto in esercizio lavorando anche per altre aziende che effettuano consegne. E’ stata un’esperienza utile perché mi ha fatto vedere il mondo del recapito anche da altri punti di vista. La cosa che mi piace di più del lavoro di portalettere è che mi consente di dare un contributo personale alla gestione organizzativa della mia zona e quando è arrivata l’assunzione a tempo indeterminato ho fatto i salti di gioia. Proprio in quel momento, forse per la prima volta, ho avuto la bellissima sensazione di poter programmare il mio futuro».

Storia molto diversa è quella di Simona Carlino, leccese di 40 anni, che dal primo marzo di quest’anno è andata a potenziare il centro di recapito di Mestre, servendo la zona del Terraglio che collega Mestre a Mogliano e di cui si è innamorata per la tranquillità e per l’ordinata collaborazione dimostrata dai cittadini. La sua storia dimostra che in Poste Italiane le opportunità di lavoro ci sono anche per chi non ha più vent’anni. «Avevo presentato domanda molto tempo fa e ormai, alla soglia dei 40 anni, non ci speravo neanche più, ma nel 2019 è arrivata a sorpresa la convocazione come Ctd e così ho lavorato per dodici mesi nel centro di Casarano, fino a giugno del 2020. Da quel momento è passato un anno e mezzo prima della tanto attesa assunzione a tempo indeterminato. Inizialmente ho provato una grande gioia perché finalmente potevo sperare in una vera stabilità economica, ma la scelta non è stata facile. Ho quattro figli: due ragazze più che ventenni ormai autonome, una sta facendo carriera in Marina e l’altra si sta laureando a Roma, ma ho anche due gemelli di 11 anni. La prospettiva di fare la mamma pendolare mi toglieva il sonno. Per fortuna i nonni sono riusciti a dare stabilità e serenità a questa situazione. Ai miei figli ho spiegato che il sacrificio sarebbe stato utile proprio per garantire a loro un futuro migliore. Sono ragazzini giudiziosi e hanno capito che nelle difficoltà si può crescere, ma, appena posso, volo giù a trovarli o me li porto qui, così imparano a conoscere le meraviglie di Venezia che non avevano mai visto».

Poste Italiane in questi giorni continua a cercare, in tutta la regione Veneto e anche in provincia di Venezia, portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. Tra le altre politiche attive del lavoro, Poste Italiane è impegnata anche negli interventi di trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno, alle assunzioni da mercato esterno e all’attivazione di percorsi interni di sportellizzazione.

Provincia Stabilizzazioni portalettere Sportellisti e consulenti Totale PADOVA 71 10 81 VENEZIA 60 15 75 VICENZA 65 10 75 VERONA 55 13 68 TREVISO 57 9 66 BELLUNO 24 13 37 ROVIGO 3 3 Totale 332 73 405

Nei primi sei mesi del 2022, in provincia di Venezia, l’Azienda ha formalizzato anche 15 assunzioni, tra operatori di sportello e consulenti finanziari, nell’ambito più generale di 73 assunzioni effettuate in Veneto (13 a Verona, 13 a Belluno, 10 a Padova, 10 a Vicenza, 9 a Treviso e 3 a Rovigo). I neo assunti andranno a rafforzare i team di lavoro dei 127 Uffici Postali della provincia d Venezia, continuando così a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio.