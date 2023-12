Nel 2023 nel Veneziano crescono le assunzioni, traina il turismo

In provincia di Venezia le assunzioni programmate dalle imprese per il 2023 si attestano a quasi 114 mila, con una tendenza di crescita positiva e di intensità maggiore rispetto sia al dato regionale che nazionale (+20 mila assunzioni pari al +21,7% rispetto al 2022 e +24 mila assunzioni pari al +26,6% rispetto al 2019). È quanto emerge dal bollettino annuale del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Il turismo al primo posto

Nel Veneziano è il settore turistico a trainare la domanda di occupazione con circa un terzo delle richieste di figure professionali in ingresso; seguono il settore del commercio con quasi 17mila previsioni di assunzione e i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, con poco più di 10mila richieste.

Tra le figure professionali richieste spiccano quelle legate al turismo: esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 30mila assunzioni, che per le imprese risultano di difficile reperimento per il 52% dei casi. Sono richiesti in provincia anche gli addetti alle vendite (12mila, solo uno su 4 risulta di difficile reperimento) e il personale non qualificato nei servizi di pulizia (11,8 mila, 40% di difficile reperimento). Complessivamente le figure professionali ricercate dalle imprese veneziane risultano di difficile reperimento nel 47% dei casi, dato leggermente inferiore rispetto alla media regionale. La difficoltà è legata per il 31% ad una mancanza di candidati mentre per il 12% ad una preparazione inadeguata.

Il commercio il settore che richiede più giovani

I titoli di studio più richiesti per l’istruzione terziaria sono quelli a indirizzo economico (3.650 delle assunzioni programmate), seguiti a distanza da quelli a indirizzo sanitario e paramedico (690) e da quelli ad indirizzo insegnamento e formazione (670). Per le richieste di diplomati le imprese ricercano soprattutto personale dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing (10.650 entrate previste) mentre tra le qualifiche/diplomi professionali prevalgono, nelle ricerche delle imprese, gli indirizzi collegati alla ristorazione (16.700), alla logistica (4.750) e alla meccanica (4.650). Il 30,3% delle entrate programmate è destinato ai giovani fino a 29 anni. I settori che richiedono maggiormente figure giovanili sono il commercio, con il 48% delle entrate, le costruzioni (36%), i servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone (32%) e i servizi turistici (30%).

«I programmi occupazionali delle imprese mettono in luce, con differenze che variano da una provincia all’altra, le solite difficoltà di reperimento del personale già note a tutti e le cui cause sono già state abbastanza analizzate con i necessari rimedi ancora di là da venire - commenta Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo -. La cosa più straordinaria rimane, a fronte di tutte le difficoltà che ci sono, la voglia di intraprendere, di progettare il futuro per continuare a crescere e per continuare ad essere nel mercato creando, con le occasioni di lavoro, reddito per le famiglie e ricchezza per il Paese».