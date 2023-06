Venezia, freno alle assunzioni: meno entrate rispetto all'anno scorso

Frena la tendenza ottimistica, registrata nei mesi scorsi, delle imprese che intendono assumere nuovo personale. Nonostante a Venezia si intendano assumere 770 persone in più, tra giugno e agosto, rispetto al 2022, il mese di giugno segna una battuta di arresto. Saranno, infatti, 14.110 le nuove assunzioni previste a Venezia (640 entrate in meno rispetto allo stesso mese del 2022). La tendenza dei dati di Venezia è in linea con il trend regionale veneto: le entrate in Veneto saranno 51.640 nel mese di giugno (-520 su giugno 2022) e 126.730 tra giugno e agosto (-520 su giugno-agosto 2022).

Le imprese dimostrano forte interesse ad assumere giovani under 30: in entrambe le province i giovani rappresentano il 35% dei nuovi ingressi. Nel 18% dei casi, a Venezia le aziende prevedono di assumere con contratti stabili a tempo indeterminato o di apprendistato. Per contro, l’82% delle nuove entrate a Venezia avverrà con contratti a tempo determinato o di altro tipo. Solo il 7% delle entrate a Venezia saranno destinate a personale laureato.

I settori in cui sono previste più assunzioni

I settori in cui sono previste maggiori entrate sono i servizi di alloggio e ristorazione e turistici (6.040 assunzioni previste a giugno 2023 e 12.550 tra giugno e agosto 2023) seguiti dal commercio (2.000 assunzioni previste a giugno 2023 e 4.110 tra giugno e agosto 2023). Si abbassano rispetto al trimestre precedente le percezioni di difficoltà nel reperire il personale desiderato: a Venezia gli imprenditori prevedono di avere difficoltà nella ricerca nel 47,5% dei casi (52% marzo-maggio 2023). Le figure con più difficoltà di reperimento sono legate all’area aziendale tecnica e della progettazione (53% di difficoltà di reperimento), all’area di produzione di beni ed erogazione del servizio (50,1%) ed alle aree della logistica (47,2%) e della direzione e servizi generali (47,2%).