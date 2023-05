Assunzioni, Cgil: «Situazione drammatica in provincia di Venezia»

I dati sulle assunzioni del 2022 registrano una situazione drammatica riguardo ai contratti di lavoro. Dopo la drastica riduzione dovuta alla pandemia, più accentuata in provincia di Venezia, riprendono le assunzioni. Nel Veneziano l'anno scorso i nuovi contratti a tempo indeterminato sono stati il 9,95%, contro al 15,6% in Veneto.

«Dopo i duri anni del Covid - dichiara Daniele Giordano, segretario generale della Cgil Venezia - fioriscono gli annunci della ripresa. Tuttavia, anche se i numeri delle assunzioni sono in crescita, è evidente che a crescere in proporzione molto maggiore sono i contratti a tempo determinato, somministrati, parasubordinati e altre forme di lavoro precario». «La situazione più grave - prosegue Giordano - è quella che riguarda i giovani, per i quali c’è una crescita dei contratti molto meno accentuata rispetto a quella di lavoratrici e lavoratori in generale. Oggi i contratti a tempo indeterminato rappresentano circa il 6.3% dei contratti che riguardano gli under 30, dato che dovrebbe stupire molto trattandosi di un’età che non comprende solo un primo accesso al mondo del lavoro, ma anche ragazze e ragazzi con una decina di anni di esperienza lavorativa. La retorica dei giovani che non hanno voglia di lavorare è completamente smentita dai dati, che portano piuttosto a chiederci quale sia la qualità del lavoro che offriamo alle nuove generazioni. Non solo la città di Venezia, ma l’intera provincia subisce ormai da anni un fenomeno di calo demografico che non possiamo evitare di mettere in relazione alla difficoltà nel costruirsi una vita nel nostro Territorio».

L’analisi dei dati porta a individuare un altro tema rilevante: quello dell’occupazione femminile. «Le donne sotto la soglia dei 30 anni rappresentano soltanto il 45% dei nuovi contratti (contro il 55% degli uomini) - spiega Giordano -. Ancor più grave è notare come solo il 40% dei contratti a tempo indeterminato under 30 vada alle donne, contro il 60% ai colleghi uomini. Il divario negli ultimi dieci anni è aumentato invece di diminuire: nel 2013 lo scarto nelle nuove assunzioni tra uomini e donne era praticamente assente. Di fronte a questa situazione, il governo decide di adottare scelte evidentemente contro i giovani. L’attuale Decreto Lavoro - conclude Giordano - precarizza ancor di più l’occupazione, arrivando a reintrodurre addirittura i voucher che già si sono dimostrati uno strumento di sfruttamento».